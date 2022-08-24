إسلامي: إيران ليس لديها أي مواقع نووية غير معلنة والمزاعم بهذا الشأن ليست جديدة

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن إيران ليس لديها أي مواقع نووية غير معلنة، لافتا إلى أن المزاعم بهذا الشأن ليست جديدة.

وحسب وكالة أنباء فارس، قال إسلامي في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للحكومة الايرانية، اليوم الأربعاء: “نؤكد مجددا على إغلاق ملف المواقع النووية المزعومة قبل تنفيذ أي اتفاق قادم”.

وأضاف: “إيران ليس لديها أي مواقع نووية غير معلنة والمزاعم بهذا الشأن ليست جديدة”.

وأوضح أن جميع النشاطات الإيرانية جرت منذ البداية حسب مقررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتخضع لمراقبتها وتلتزم بنظام الضمانات التابعة لها.

وأشار إلى أن إسرائيل التي تملك الأسلحة النووية لايمكنها توجيه مثل هذه التهم لبلاده.

وشدد على أن مراقبة المنشآت النووية الإيرانية تكون ضمن إطار الاتفاق النووي، لافتا إلى أن طهران تلتزم فقط بالاتفاق النووي، لا أكثر ولا أقل.

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وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت أمس الثلاثاء، أن إيران وافقت على تخفيف المطالب الرئيسية التي أعاقت إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، حيث من المتوقع أن ترد واشنطن قريبا على طهران من خلال وسطاء الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر طويلة من الدبلوماسية غير المباشرة.

واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.