بعد يومين على انطلاق مهمتها… البحرية اللبنانية تتمكن من إنزال غواصة البحث عن "مركب الموت"… صور

وكان قد أوضح قائد القوات البحرية في لبنان، العقيد الركن هيثم ضناوي، أن “الغواصة يبلغ طولها 5.68 متر وعرضها 2.24 تصل إلى عمق 2180 مترا، وطاقم الغواصة مؤلف من 3 أشخاص هم من يعملون على إدارتها، والغواصة كل فترة الغوص تبقى على اتصال دائم مع مدير الغواصة، وهي غير موصولة بأسلاك إلى السطح وبالتالي تذهب لتنفذ كامل مهمتها وتعود مع التسجيلات والملاحظات”، مؤكدا أن “العمل دقيق ونحن بحاجة إلى أن تكون مختلف النتائج متوقعة”.