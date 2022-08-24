تركيا تدرب جنود الجيش الصومالي في مقديشو… صور

يحتل الجيش الصومالي المرتبة رقم 139 بين أقوى 142 جيشا في العالم ويمتلك نحو 17 ألف جندي.

وتقوم قوات تابعة للجيش التركي بتدريب جنود الجيش الصومالي في العاصمة مقديشو، حسبما ذكرت قناة “تي آر تي وورلد ناو” التركية.

ونشرت القناة صورا ترصد جانبا من التدريبات التي تنفذها القوات التركية لزيادة الكفاءة القتالية لجنود الجيش الصومالي.

In pictures: Turkish Armed Forces in Somalia train Somali soldiers in Mogadishu pic.twitter.com/mJfhB8tfwJ — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 23, 2022

يذكر أن الجيش التركي يحتل المرتبة رقم 13 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022، بينما يأتي الجيش الصومالي في المرتبة رقم 139 عالميا.

وتشير إحصائيات الموقع إلى أن إجمالي عدد جنود الجيش الصومالي هو 17 ألفا و500 جندي جميعهم ضمن القوات العاملة.

هل تنجح القيادة الصومالية الجديدة في إضعاف “حركة الشباب” وتحقيق الاستقرار؟

ولا يمتلك الجيش الصومالي قوات جوية، بينما تضم قواته البرية 65 مدرعة، ولديه أسطول حربي يضم عددا من الوحدات البحرية، بينما تصل ميزانية دفاعه إلى نحو 64 مليون دولار.