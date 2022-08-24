راغب علامة يعلق على أزمة صورته مع زوجة السفير العراقي لدى الأردن… فيديو

أثار النجم اللبناني راغب علامة، جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية الأخيرة، عقب تداول صور له مع زوجة السفير العراقي لدى الأردن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق للفنان راغب علامة، وجه رسالة من خلال برنامج “مانشيت أحمر”، قال فيها: “تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق”.

الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى:

《لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار》صدق الله العظيم pic.twitter.com/DwKHdOQmuu — RaghebAlama (@raghebalama) August 23, 2022

وأضاف أن “العراق بلد الفن والذوق والكرم، والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب”.

وحول الضجة التي أثيرت؛ قال علامة: “أنا فنان وألتقط صور مع كل من يحبني”.

ونشر راغب علامة فيديو تصريحه في برنامج “مانشيت أحمر”، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل، وأرفق الفيديو بتعليق “الله سبحانه وتعالى ذم الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: (لا تحسن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) صدق الله العظيم”.

شكراً من القلب لسعادة السفير العراقي في #الأردن السيد حيدر منصور العذاري وزوجته السيّدة ميسم الربيعي على هذه الاستضافة الكريمة والرائعة والمُمتعة، وعلى هذا الترحيب والاستقبال الطيّب.

أسعدني جداً لقاؤكم الجميل في تلك الأجواء القريبة من القلب والمليئة بالحب والفرح 🙏❤️#راغب_علامة pic.twitter.com/ZyEQiENxm1 — RaghebAlama (@raghebalama) August 19, 2022

وأثارت صور ميسم الربيعي زوجة السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، برفقة الفنان اللبناني راغب علامة، جدلا واسعا، بسبب الوضعيات التي ظهرت فيها الربيعي بهذه الصور.

وتم التقاط تلك الصور أثناء استضافة السفير وزوجته للفنان راغب علامة الذي أحيا قبل أيام حفلا غنائيا في مهرجان الفحيص بالأردن، وهي المشاركة الأولى له في هذا المهرجان.