دوري أبطال أوروبا… تركيا تستضيف حفل قرعة دور المجموعات

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، غدا الخميس، حفل إجراء قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022- 2023 .
ومن المقرر أن يتعرف ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب وبقية أندية النخبة الأوروبية على خارطة الطريق نحو معانقة اللقب القاري، بحسب موقع “المنتخب”.
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2 يونيو, 13:21 GMT
يتواجد ريال مدريد في الوعاء الأول إلى جانب أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفاً التي لم تتأهل من خلال إحراز ألقاب 2021-2022، وهي مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني وميلان الإيطالي وباريس سان جرمان الفرنسي وبورتو البرتغالي وأياكس الهولندي، بالإضافة إلى أينتراخت فرانكفورت بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ).
ويتواجد ليفربول في الوعاء الثاني، ما يعني إمكانية تجديد الموعد مع ريال مدريد في إعادة للنهائي، إلى جانب توتنهام وتشلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.
وتقرر أن يكون برنامج دوري المجموعات مضغوطا، بسبب إقامة مونديال قطر في فصل الشتاء، إذ تقام المراحل الست على مدى شهرين، حيث أجبرت إقامة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/ كانون الأول الاتحاد الاوروبي على إجراء كل المباريات في غضون تسعة أسابيع بدءًا من 6 سبتمبر/ أيلول المقبل.
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