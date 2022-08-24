الدفاع التركية تعلن مغادرة سفينتين لميناء أوديسا

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها إن سفينتين تحملان منتجات زراعية غادرتا ميناء أوديسا صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان: “تستمر شحنات الحبوب من الموانئ الأوكرانية كما هو مخطط لها، وحتى صباح اليوم، غادرت سفينتان أخريان ميناء أوديسا الأوكراني”.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن هناك دولًا في الغرب وفي حلف شمال الأطلسي لا تريد إنهاء الصراع في أوكرانيا وقامت بتعطيل “اتفاقية الغذاء”.

وأضاف جاويش أوغلو في مقابلة مع “هابر غلوبال”، يوم أمس الثلاثاء: “من بين دول الغرب وحلف شمال الأطلسي، هناك دول لا تريد إنهاء (العملية الخاصة)، كان هناك أيضًا دول أفسدت اتفاقية الغذاء من حيث جلب المنتجات الزراعية الروسية إلى الأسواق”.

زيلينسكي يناقش مع غوتيريش ملف زابوروجيه و”اتفاقية الغذاء”

وأردف جاويش أوغلو: “لن أذكر الدول، فالأمين العام للأمم المتحدة يعرفها جيدًا”.