غانتس: اتفاق لا يعيد قدرات إيران "سنوات للوراء" سيضر بالأمن العالمي والإقليمي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، إن أي اتفاق لا يعيد القدرة النووية لإيران “سنوات للوراء” سيضر بالأمن العالمي والإقليمي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال زيارته إلى حرم دراسات الاستخبارات والحرب الإلكترونية في بئر السبع، جنوبي إسرائيل، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

وقال غانتس: “الاتفاق الذي لن يعيد قدرات إيران إلى الوراء، ويبقيها محدودة لسنوات عديدة مقبلة – اتفاق من شأنه أن يضر بالأمن العالمي والإقليمي”.

وأضاف “يجب تقليص اندفاع إيران نحو الطاقة النووية بشكل كبير”.

وأردف غانتس: “يجب فصل تمويل وكلاء طهران في المنطقة عن خط أنابيب الريال الإيراني”.

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ومضى بقوله: “سنناقش الموضوع مع الأمريكيين وفي نفس الوقت ستستمر إسرائيل في بناء قوتها وقدراتها – حتى تعرف في أي موقف كيف تدافع عن نفسها”.

وتحاول إسرائيل جاهدة عرقلة التوصل إلى اتفاق نووي بين واشنطن وطهران، قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، أنه من الممكن التوصل إليه هذا الأسبوع.