اليابان تدرس تطوير مفاعلات نووية أصغر حجما وأكثر أمانا

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، أنه أصدر توجيهات لحكومته بدراسة تطوير مفاعلات نووية أصغر حجما وأكثر أمانا.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن تصريحات كيشيدا تشير إلى تجدد التركيز على الطاقة النووية بعد سنوات من إغلاق العديد من محطات الطاقة في البلاد.

جاءت تصريحات كيشيدا خلال مؤتمر ”التحول الأخضر” والذي تناول تعزيز جهود اليابان للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، حيث تعهدت اليابان بالوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050.

يذكر أن حدة المشاعر المناهضة للأسلحة النووية والمخاوف المتعلقة بالسلامة كانت قد تصاعدت في اليابان بعد كارثة محطة فوكوشيما النووية عام 2011، لكن الحكومة سعت بقوة للعودة إلى الطاقة النووية وسط مخاوف من نقص الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والضغوط العالمية للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

تمثل تصريحات رئيس الوزراء الياباني تحولا في سياسة الحكومة اليابانية بعدما كانت قد أكدت في السابق أنها لا تفكر في بناء محطات جديدة أو استبدال المفاعلات القديمة.