نيبينزيا: الولايات المتحدة متواطئة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بأن “الولايات المتحدة التي تزود أوكرانيا بالمزيد والمزيد من أنواع الأسلحة الجديدة، تعد متواطئة في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين”.

وأوضح نيبينزيا، اليوم الأربعاء، أن “القوات المسلحة الأوكرانية تعمد إلى تدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك رياض الأطفال والمدارس والمؤسسات الطبية وخطوط الكهرباء وأنابيب الغاز، فهي لا تدخر حتى مدن دونباس التي كانت حتى وقت قريب تحت سيطرتها، مثل ليسيتشانسك”.

وأضاف نيبينزيا: “وشركاؤنا الغربيون السابقون، بدلاً من إدانة الأوكرانيين، يزودونهم بكل أنواع الأسلحة الجديدة، التي لم تتمكن كييف من الوصول إليها من قبل، وبالتالي، يصبحون شركاء في الجرائم ضد السكان المدنيين”.

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وتحدث نيبينزيا عن توجه سفن الحبوب الأوكرانية إلى أماكن غير تلك التي كان من المزمع التوجه إليها:

“على مدى أربعة أسابيع من عمليات التصدير، من أصل 34 سفينة شحن، ذهبت واحدة منها فقط إلى إفريقيا، وهذا يتعارض تمامًا مع الأهداف المعلنة في البداية لمحاربة الجوع في البلدان التي هي في أمس الحاجة إلى الحبوب”.

كما أشار إلى أن سفينة “رازوني”، التي كانت أول من غادر الميناء الأوكراني في إطار مبادرة تصدير الحبوب وكانت متوجهة إلى مدينة طرابلس اللبنانية، توقفت في مرسين التركية بعد أن رفض الزبون اللبناني هذا المنتج.