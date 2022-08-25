الجيش الإسرائيلي يتحرك بعد واقعة جديدة محرجة… جنود يضربون فلسطينيين عزل (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر جنود إسرائيليين وهم يعتدون بالضرب المبرح على اثنين من الفلسطينيين قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الجيش إلى التحرك.

وأفادت قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية بأن الجيش قرر إيقاف 3 جنود من وحدة “نيتسح يهودا” التي تضم يهود متشددين (حريديم) وقائدهم عن الخدمة العسكرية.

وادعى الجنود في التحقيقات الأولية أن الفلسطينيين حاولا دهسهم وخطف أسلحتهم، دون أن يقدموا أي أدلة على مزاعمهم.

على طريقة العصابات الإجرامية … جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي من كتيبة “نيتسح يهودا” يعتدون على فلسطينيين قبل أيام في مستوطنة تلمونيم غربي رام الله.#فلسطين pic.twitter.com/tT7T5cmiXt — الساهرة (@alsahera_ar) August 24, 2022

وقالت القناة إن القادة الإسرائيليين يعتقدون أنه “بأي حال لم يكن هناك أي مبرر للركل والدفع”.

وبحسب القناة، وقع الحادث قبل 10 أيام، ولم يعلم به القادة الإسرائيليون إلا في نهاية الأسبوع الماضي.

ويظهر المقطع الذي تم نشره على تطبيق تيكتوك 3 جنود إسرائيليين وهم يركلون فلسطينيين في الوجه ومناطق متفرقة من الجسم، ويضربونهما بشكل عنيف ومهين.

من جانبه، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: “الحادث خطير للغاية ومثير للاشمئزاز ويتعارض مع قيم الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف كوخافي “المقاتلون في الحاث لا يستحقون أن يكونوا مقاتلين. سوف نحقق العدالة بحق المتورطين. لا مكان ولن يكون في الجيش الإسرائيلي لهذا النوع من السلوك”.