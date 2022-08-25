إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من جمهوريتي دونباس وأوكرانيا إلى روسيا خلال يوم واحد

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، إجلاء أكثر من 25 ألف شخص من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

موسكو – سبوتنيك . وقال ميزينتسيف في إحاطة: “تم خلال اليوم الماضي، وعلى الرغم من الصعوبات التي يختلقها نظام كييف، إجلاء 25 ألفا و320 شخصا من المناطق الخطرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا، من بينهم 3922 طفلا، بذلك يبلغ عدد من تم إجلاؤهم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 3 ملايين و630 ألفا و 307 أشخاص، من بينهم من 580 ألفا و049 طفلا”.

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وأشار ميزينتسيف إلى عبور 614 ألف و569 مركبة الحدود الروسية، من بينها 5102 خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ لافتا إلى أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تواصل العمل في الأقاليم الروسية، كما أنه يجري العمل مع المواطنين القادمين كل على حدى، ومساعدتهم على الفور في حل القضايا المتعلقة بالإقامة والعمل، وتوفير أماكن للأطفال في رياض الأطفال والمؤسسات التعليمية، وكذلك توفير المدفوعات والمزايا الاجتماعية.

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.

وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.