وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج يناقشون التعاون الدفاعي

سيناقش وزراء دفاع فنلندا، السويد والنرويج الإمكانيات الجديدة للتعاون التي تفتتح بعد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو.

هلسنكي– سبوتنيك . وجاء في بيان الدفاع الفنلندية: “يوم الخميس، 25 آب/ أغسطس 2022، سيستقبل وزير الدفاع أنتي كايكونين في فنلندا وزيري الدفاع النرويجي والسويدي بيورن أريند غرام وبيتير خولتكفيست. سيلتقي الوزير كايكونين مع الوزيرين على أساس ثنائي وثلاثي”.

ومن المواضيع المخططة للمناقشة مع الوزير النرويجي التعاون الدفاعي الثنائي والوضع الأمني في المناطق المجاورة. كما ستجري مناقشة عملية الانضمام إلى الناتو، شراء فنلندا لمقاتلات “اف-35” ومواضيع أخرى.