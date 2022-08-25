الطاقة الأمريكية: الولايات المتحدة غير قادرة على توفير الوقود لجميع مفاعلاتها النووية

قالت مساعدة وزير الطاقة الأمريكية، كاثرين هوف، في مقابلة يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تفتقر إلى القدرة على إنتاج ما يكفي من الوقود النووي لتشغيل مفاعلاتها على الرغم من أن لديها قدرة توليد الطاقة النووية الأكثر شمولا في العالم.

واشنطن – سبوتنيك . وقالت هوف، التي ترأس مكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة، لصحيفة “واشنطن إكزامينر” الأمريكية: “لدينا أكبر أسطول نووي في العالم، وليس لدينا حاليا القدرة على توفير الوقود لجميع مفاعلاتنا”. وحذرت هوف من أن الولايات المتحدة اعتادت الحفاظ على قدرات إمداد كبيرة باليورانيوم، من التعدين إلى التحويل والتخصيب وتصنيع الوقود، ولكن سلسلة التوريد قد انهارت الآن. وقالت هوف إن الولايات المتحدة تعتمد الآن اعتمادا كليا على مورد واحد لليورانيوم المخصب، وهي غير قادرة على تلبية جميع الطلبات على منتجها للحفاظ على تشغيل أسطول المفاعل بأكمله في المستقبل المنظور.

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