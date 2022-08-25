إعلام: منتجو اللحوم والبيرة في بريطانيا قد يعانون من ارتفاع أسعار الغاز

موسكو– سبوتنيك . وقالت الصحيفة البريطانية: “قطاعي اللحم والبيرة البريطانيين قد يواجهان صعوبات، لأن أكبر موزع غاز ثنائي أوكسيد الكربون ومنتج الأسمدة يستعد لإغلاق المعمل شمال شرق بريطانيا على خلفية زيادة حادة في أسعار الغاز الطبيعي”.

هذا وأظهرت بيانات التداول، الأربعاء، أن أسعار العقود الآجلة على الغاز في أوروبا ارتفعت بـ 13 في المائة وتجاوزت عتبة الـ3100 دولار لأول مرة منذ آذار\مارس.