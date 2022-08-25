أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا

صوّتت أقل من ثلث دول أعضاء الأمم المتحدة لصالح مشروع بيان معادي لروسيا حول الوضع في أوكرانيا.
الأمم المتحدة – سبوتنيك. صوّتت 54 دولة، من أصل 193 دولة الداخلة في الأمم المتحدة، لصالح البيان. بينهم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، تشيك، جورجيا، فرنسا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، إسبانيا وأوكرانيا.
وأعربت هذه الدول عن قلقها إزاء عدم وقف روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، وأدانت الضربات الصاروخية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية.
ودعا مؤلفو البيان روسيا لوقف الأعمال القتالية في أسرع وقت.
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