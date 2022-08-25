أقل من ثلث دول الأمم المتحدة تؤيد البيان المعادي لروسيا حول أوكرانيا

الأمم المتحدة – سبوتنيك . صوّتت 54 دولة، من أصل 193 دولة الداخلة في الأمم المتحدة، لصالح البيان. بينهم الولايات المتحدة، بريطانيا، أستراليا، كندا، تشيك، جورجيا، فرنسا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، إيطاليا، إسبانيا وأوكرانيا.