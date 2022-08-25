إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا تسير على حافة الهاوية

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن إمدادات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا معرضة لخطر التوقف.
وكشفت بيربوك لإحدى قنوات التلفزيون الألماني أن القوات المسلحة الألمانية تعاني من نقص مخزون الأسلحة. ولهذا السبب تسير توريدات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا على حافة الهاوية.
وأشارت إلى أنه من الأفضل لكييف أن تكون حصلت على الأسلحة أمس وليس اليوم، ولكن برلين لا يمكنها إلا أن تخطط للمستقبل المتوسط.
وأضافت أن الصناعة العسكرية الألمانية اضطرت إلى إنتاج الأسلحة خصيصا لأوكرانيا.
وأقبلت ألمانيا والدول الغربية الأخرى على إمداد كييف بالأسلحة لكي تستطيع قواتها مواصلة حربها ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وضد القوات الروسية التي هبت لمساعدة الجمهوريتين الشعبيتين في منطقة دونباس.
وزراء دفاع فنلندا والسويد والنرويج يناقشون التعاون الدفاعي
أمس, 23:40 GMT
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