وكالة تركية: السائحون الروس يحتلون المركز الثاني ضمن قائمة أكثر القادمين إلى إسطنبول لهذا العام

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن السائحين الروس احتلوا المركز الثاني في قائمة السياح القادمين إلى إسطنبول خلال الأشهر السبعة الماضية.

وذكرت وكالة “الأناضول” نقلا عن إدارة إسطنبول الإقليمية للثقافة والسياحة أنه “في شهر يوليو/تموز لهذا العام، استقبلت إسطنبول عددًا قياسيًا من السياح الأجانب على مدار السنوات العشر الماضية نحو مليون و800 ألف سائح”.

وأضافت الإدارة أن عدد السائحين الذين زاروا مدينة إسطنبول ارتفع بشكل مباشر في شهر يوليو من العام الحالي بنسبة 56 في المئة ليصل إلى مليون و759 ألف سائح خلال العام الحالي”.