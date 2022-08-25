لأول مرة في روسيا… مروحية مسيرة دون طيار تحصل على شهادة اعتماد

أصبحت مروحية “بي في إس في تي 440” أول مروحية مسيرة حصلت على شهاد اعتماد في روسيا.

وأخبر إيفان أنتسيف، المدير التنفيذي لمؤسسة “رادار إم إم إس” المصنعة للطائرات المروحية، لـ”سبوتنيك”، بأن هيئة الطيران المدني الروسية أنهت إجراءات التصديق الخاصة بمروحية “بي في إس في تي 440” في مايو/أيار 2022، مشيرا إلى أن هيئة الطيران المدني الروسية لم تمنح شهادة اعتماد لأي مروحية مسيرة من قبل.

وعن مواصفات المروحية المسيرة التي حصلت على أول شهادات الاعتماد، قال إن حمولتها تبلغ 100 كيلوغرام بينما يمكن أن تزن المروحية عند الإقلاع 440 كيلوغراما. السرعة الملاحية: 150 كيلومترا في الساعة، مدة الطلعة الجوية: 4 ساعات. وبالإضافة إلى نقل الحمولات يمكنها أن تضطلع بمهمة المراقبة أو تقوم بالعمليات الاستكشافية.

وأضاف أنهم يتطلعون إلى إطلاق عملية تصنيع مروحيات “بي في إس في تي 440”.