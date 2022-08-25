قرقاش: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي

أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن بلاده لديها إصرار على تعزيز نموذجها الاقتصادي الرائد، والذي حظي بتقييم إيجابي، واعدا بمستقبل مزهر.

وأضاف قرقاش إلى أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة للاقتصاد الإماراتي، وهي “مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي”.

وكتب قرقاش عبر حسابه على “تويتر” أن “المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر “سوق أبوظبي للأوراق المالية” البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي”.

المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي ومنها تجاوز حجم التجارة الخارجية غير النفطية تريليون درهم في النصف الأول من هذا العام وتصدر “سوق أبوظبي للأوراق المالية” البورصات العربية بمعاملات الشراء والبيع للمستثمرين الأجانب العام الماضي مؤشرات مشجعة وتثبت قوة وصحة نهجنا الاقتصادي 1/2 — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 25, 2022

وتابع مستشار رئيس الإمارات أنهم “مصممون على تعزيز نموذجنا الاقتصادي الرائد عبر سياسات تتسم بالتنافسية والشفافية، وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار ومواكبة التطورات التكنولوجية”.