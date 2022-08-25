بروكسل تحضر لاجتماع بين علييف وباشينيان في 31 أغسطس

تحضر العاصمة البلجيكية بروكسل لاجتماع بين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وأكدت الخدمة الصحفية للحكومة الأرمينية لوكالة “سبوتنيك” أن الاجتماع تقرر عقده في 31 أغسطس/آب الجاري في العاصمة بروكسل.

وكانت أرمينيا وأذربيجان قد وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأعلن الكرملين،آنذاك، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

ونص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.

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