"أتوم ستوري": مشروع الضبعة للطاقة النووية جذاب للشركات العالمية

قال ألكسندر كورتشاجن، نائب الرئيس الأول لشركة “أتوم ستوري إكسبورت”، إن “المشروع دخل مرحلة البناء في يوليو/ تموز، ومحطة الضبعة للطاقة النووية مشروع جذاب للشركات العالمية”.

جاء ذلك على هامش حفل عُقد اليوم الخميس، في أحد فنادق القاهرة، للإعلان عن اتفاق شركة “أتوم ستوري إكسبورت” التابعة لـ”روساتوم”، والمعنية بأعمال الهندسة، وشركة “كوريا للطاقة المائية والنووية”، لتتولى الأخيرة مهام بناء التوربينات الخاصة بمشروع الضبعة في مصر.

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وتابع أن شركة “كوريا للطاقة المائية والنووية” انضمت إلى مجموعة من المشاركين المؤهلين، بينهم شركات مصرية كبرى اختيرت لأعمال البناء في الموقع.

وأردف: “أنا واثق من أنه فقط من خلال العمل المشترك المنسق جيدا للشركات الروسية والمصرية والكورية، سنكون قادرين على إنجاز هذا المشروع الطموح بنجاح”.

وسارعت مصر في السنوات الأخيرة إلى تعزيز إنتاج الكهرباء، ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا مع تنويع المصادر، فإلى جانب محطات الطاقة التقليدية والمولدات الكهرومائية في الجنوب، استثمرت القاهرة الكثير في طاقة الرياح والشمس وحتى في الغاز الطبيعي.