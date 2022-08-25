قصف صاروخي يستهدف قاعدة للقوات التركية في محافظة نينوى شمالي العراق

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن قصفا صاروخيا استهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق.

بغداد – سبوتنيك. وقال المصدر الأمني العراقي، في تصريحات لـ”سبوتنيك”: “قصف صاروخي يستهدف معسكر زليكان الذي تتخذه القوات التركية قاعدة لها في محافظة نينوى شمالي العراق”، مشيرا إلى أن “الصواريخ أطلقت من مدينة الموصل دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف حتى الآن”.

يذكر أنه في مايو/ أيار الماضي، قالت وسائل إعلام عراقية، إن معسكر زليكان التركي في الموصل مركز محافظة نينوى شمالي البلاد تعرض لقصف بطائرة مسيرة.

ونقلت شبكة “رووداو” الإعلامية، عن محمد أمين مدير ناحية زليكان قوله إن “طائرة مسيرة سقطت الليلة، في معسكر تابع للجيش التركي، وأودى بحياة شخص”.

وأوضح أن القتيل من أهالي إقليم كردستان، ويعمل طباخاً في معسكر زليكان، ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد أقل من ساعة من إصابته، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الساعة 21:16 بتوقيت غرينتش.