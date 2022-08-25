مقاتل روسي يتغلب على منافسه الجزائري ضمن مسابقة "الفصيلة المحمولة جوا 2022"

فاز المقاتل الروسي أليكسي أرانزايف في فئة الوزن حتى 70 كيلوغراما، على منافسه الجزائري ضمن منافسة الفنون القتالية المختلطة في إطار المسابقة العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022” التي تحتضنها الجزائر من 15 إلى 27 أغسطس/آب الجاري.

وحسم أرانزايف النزال لصالحه على الرغم من أن منافسه الجزائري كان أضخم منه، لينال إعجاب جميع المشاركين في المسابقة.

وأوضح مصدر لوزارة الدفاع الجزائرية أن “القاعة متعددة الرياضات بالناحية العسكرية الأولى شهدت مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة كآخر محطة من الألعاب العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022”.

© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية الألعاب العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022”: مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر الألعاب العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022”: مجريات منافسة الفنون القتالية المختلطة في الجزائر © Sputnik . وزارة الدفاع الروسية

وأشار المصدر إلى أن هذه المرحلة، قسم فيها الرياضيون إلى ثلاث فئات حسب الوزن فئة أقل من 70 كيلوغراما، فئة ما بين 70 إلى 80 كيلوغراما، وفئة أكثر من 80 كيلوغراما، وفقا لموقع “الإذاعة الجزائرية”.

وتشارك فرق من 16 دولة في المسابقة، وهي الصين، وبيلاروسيا، وروسيا، والجزائر، وفيتنام، وطاجيكستان، نيكاراغوا، قيرغيزستان، ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا وفنزويلا والهند والسودان وأوزبكستان.

🔴#الجزائر🇩🇿.. بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة، أجريت الأربعاء منافسة الفنون القتالية المختلطة كآخر محطة من الألعاب العسكرية الدولية “الفصيلة المحمولة جوا 2022″، بمشاركة تسع دول. pic.twitter.com/dBhBS9A4rx — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) August 25, 2022