وزيرة الخارجية الألمانية: مخازن الأسلحة تنضب

وصرحت بأنّ “ألمانيا تسعى إلى دعم أوكرانيا بالسلاح، لكنها تعاني من شح في مخازنها”، موضحة أن “كييف كانت وما انفكّت في حاجة إلى الإمدادات، غير أن السلطات الألمانية من شأنها أن تخطّط لذلك على المدى المتوسط”، لافتة إلى أن “بلادها سترسل منظومات دفاع جوي من طراز “إيريس – تي”.

في السياق ذاته، أقرت برلين إنشاء صندوق جديد بهدف تأييد الجيش الاتحادي بقيمة 100 مليار يورو، ناهيك عن تصريحات رسمية بمواصلة الصناعة العسكرية إنتاج مواد حربية من ضمن المساعدات العسكرية لأوكرانيا لفترة لن تستغرق شهورا، وإنما سنوات.