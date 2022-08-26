مقاتلات إسرائيلية تشن عدوانا بالصواريخ على مدينة مصياف السورية

وقال مراسل “سبوتنيك” في حماة إن أصوات انفجارات عنيفة سمعت أصداؤها في محيط منطقة مصياف بريف المحافظة الغربي ناجمه عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدان إسرائيلي على المنطقة.

وأشار المراسل إلى أن العدوان تم عبر طائرات أطلقت عددا من الصورايخ باتجاه بعض الأهداف بمحيط منطقة مصياف غرب حماة.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل “سبوتنيك”، أن “طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض مواقعنا بريف مصياف غرب حماة، وتم التصدي لمعظمها”.

ومن جهته، قال مراسل وكالة “سبوتنيك” في المنطقة الساحلية، إن جميع أصوات الانفجارات التي سمعت في أرجاء مدينة طرطوس ومحيطها ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية. وأكد المراسل عدم وجود أي عدوان على مدينة طرطوس.