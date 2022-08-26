تبون وماكرون يتفقان على تعزيز الشراكة في ظل الاحترام المتبادل

اتفق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي ماكرون على ضرورة تكثيف الشراكة بين البلدين، وفق مبدئي الاحترام والثقة المتبادلة ومبدأ “رابح رابح”.

وقال الرئيس الجزائري خلال كلمته التي أعقبت المحادثات الثنائية، أنه يتمنى “أن تفتح زيارة ماكرون للجزائر آفاقا جديدة للشراكة والتعاون بين البلدين “مواصلا” المحادثات البناءة والصريحة التي جمعتنا تنم على مدى خصوصية العلاقة بين البلدين، كونها تشمل الذاكرة والتعاون التقني والاقتصادي والحوار والتنسيق الإقليمي والدولي”.

الرئيس الفرنسي ماكرون يصل الجزائر في أول زيارة منذ 5 سنوات… صور

وأضاف تبون أن “التوجه الجديد الذي اتفقنا على ترسيخه في العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مبني على الاحترام المتبادل والثقة وتوازن المصالح”.

ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية له منذ 5 سنوات، وستستغرق 3 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المستقبلية بين البلدين، وتضميد جراح الحقبة الاستعمارية.

كما تأتي زيارة ماكرون بعد أقل من عام من أزمة دبلوماسية استمرت لأشهر بين فرنسا والجزائر، وأثارت التوترات بعد 60 عاما من حصول الدولة الواقعة شمالي أفريقيا على استقلالها عن فرنسا.