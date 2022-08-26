البيت الأبيض: بايدن يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس جو بايدن سيشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 19 و20 أيلول/سبتمبر القادم في نيويورك.

موسكو – سبوتنيك . وقال البيت الأبيض في بيان، “سيغادر الرئيس في 18 سبتمبر إلى نيويورك، حيث سيشارك يومي 19 و20 سبتمبر في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة”.

هذا وذكر مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان في وقت سابق، أن المجلس وافق على الأولويات الأوروبية للدورة 77 المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر القادم.

ويذكر الاتحاد الأوروبي ودوله بالمبادئ الملزمة لميثاق الأمم المتحدة في السلام والأمن، وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والكرامة الإنسانية والحقوق المتساوية للدول الكبيرة والصغيرة والتأكيد على عالمية المبادئ التأسيسية للأمم المتحدة، وفقًا للبيان.