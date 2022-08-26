الولايات المتحدة تعلق 26 رحلة جوية لشركات طيران صينية

أعلنت وزارة النقل الأمريكية، اليوم الجمعة، أنها علقت 26 رحلة جوية لـ4 شركات طيران صينية، ردا على خطوة مماثلة اتخذتها بكين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان “قررنا تعليق 26 رحلة ركاب من الولايات المتحدة إلى الصين”.
ولفت البيان إلى أن الحديث يدور حول رحلات لأربع شركات طيران صينية، من لوس أنجلوس إلى بكين، ومن نيويورك إلى شنغهاي وغيرها في شهر أيلول/ سبتمبر.
واتخذت الولايات المتحدة هذه الخطوة ردا على القيود التي فرضتها بكين على الشركات الأمريكية فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا.
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