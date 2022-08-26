الولايات المتحدة تعلق 26 رحلة جوية لشركات طيران صينية

موسكو – سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان “قررنا تعليق 26 رحلة ركاب من الولايات المتحدة إلى الصين”.

ولفت البيان إلى أن الحديث يدور حول رحلات لأربع شركات طيران صينية، من لوس أنجلوس إلى بكين، ومن نيويورك إلى شنغهاي وغيرها في شهر أيلول/ سبتمبر.