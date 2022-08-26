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رفض تسليح أوكرانيا لضرب روسيا.. شولتس يقتدي بما يفعله بايدن

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه لتزويد أوكرانيا بالأسلحة من أجل ضرب روسيا.

وبحسب شولتس فإن بلاده تقتدي في ذلك بما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية. ونقلت جريدة “ت-أونلاين” عن شولتس قوله: “لقد قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لن يرسل أسلحة من الممكن استخدامها لإطلاق النار على أراضي روسيا. إني أرى أنه من الضروري أن يلتزم الآخرون بنفس المبدأ”.
وأقبلت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إمداد نظام الحكم في أوكرانيا بالأسلحة بعد أن بدأت روسيا عمليتها الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس، حيث جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، الذين يتعرضون لخطر الإبادة الجماعية من قبل نظام الحكم في كييف منذ عام 2014.
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14:09 GMT

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موقع سبوتنيك الروسي

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