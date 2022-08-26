أمريكا.. الكشف عن دليل على "قرب السعودية من روسيا"

وقال دان ابرهارت، مدير عام شركة Canary، لمجلة “فوربس”: “إن بايدن يريد أن تنخفض أسعار النفط التي هي أهم حوافز التضخم المالي، قبل الانتخابات التمهيدية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني. وقد ناشد الرئيس بايدن السعودية مرارا أن تساعده بزيادة إمدادات النفط. وكانت المرة الأخيرة في منتصف يوليو/تموز أثناء قيامه بزيارة إلى الرياض. ولكن قادة السعودية لم يستجيبوا لمناشدة بايدن”.