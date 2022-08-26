إعلام أمريكي: بابا الفاتيكان يؤيد العملية الروسية بأوكرانيا

ترى مجلة أمريكية أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس يتفق مع أصحاب الرأي القائل بأن حلف الناتو يتحمل جزءا من المسؤولية عن العملية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في مجلة فورين افيرز إن كلام الرئيس الروسي بوتين عن أن الناتو يشن حربا غير مباشرة على روسيا يحظى بتأييد الكثيرين في العالم ومنهم البابا فرنسيس الذي صرح في يونيو/حزيران 2022 أنه لا يستبعد إمكانية أن يكون أحد ما افتعل النزاع الأوكراني.
وأشارت إلى أن موسكو استنكرت محاولات كييف للانتساب إلى عضوية الناتو وتعميق العلاقات مع الأمريكيين.
وقد قال البابا فرنسيس لصحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية في مايو/أيار إنه من الممكن أن تكون أعمال الناتو عند حدود روسيا استفزت موسكو.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بابا الفاتيكان يعلن موقفه من مقتل الصحفية الروسية
24 أغسطس, 10:25 GMT
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