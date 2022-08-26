إعلام أمريكي: بابا الفاتيكان يؤيد العملية الروسية بأوكرانيا

وجاء في مجلة فورين افيرز إن كلام الرئيس الروسي بوتين عن أن الناتو يشن حربا غير مباشرة على روسيا يحظى بتأييد الكثيرين في العالم ومنهم البابا فرنسيس الذي صرح في يونيو/حزيران 2022 أنه لا يستبعد إمكانية أن يكون أحد ما افتعل النزاع الأوكراني.