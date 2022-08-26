مدير عام وكالة الطاقة الذرية يصف مهمة الوكالة في محطة زابوروجيه بالـ"صعبة"

وصف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مهمة بعثة الوكالة في محطة زابوروجيه بالـ “صعبة”.
موسكو_ سبوتنيك. وحسب تصريحات له اليوم الجمعة، قال غروسي: “هذه مهمة صعبة”، لافتا إلى أن مصدر صعوبتها يتعلق بالحاجة الماسة إلى “تأمين الطريق”، مؤكدا أن ذلك لابد وأن يتم “بالتنسيق بين الطرفين روسيا وأوكرانيا”
غروسي يرأس بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيه للطاقة النووية
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وأكد مدير الوكالة الدولية أن هناك حاجة إلى الاعتماد على دعم الأمم المتحدة ومركباتها المدرعة لنقلنا إلى الموقع .. نحن بحاجة إلى تحديد معالم المهمة بوضوح، وربما إقامة وجود دائم للوكالة في المكان”.
وفي وقت سابق، قال غروسي إن بعثة الوكالة ستصل إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية، في الأيام المقبلة، لإجراء أول تقييم للسلامة في المحطة، منذ 16 عامًا.
وفي الأسابيع الأخيرة، هاجمت القوات الأوكرانية محطة زابوروجيا للطاقة النووية، بشكل يومي تقريباً؛ ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.
وأدى القصف الأوكراني إلى تلف خط الجهد العالي لمحطة كاخوفسكايا الفرعية؛ ونتيجة لذلك، اضطر الموظفون إلى تقليل قدرة وحدتي طاقة في المحطة.
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