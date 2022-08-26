قطر تطلق نظاما جديدا لتقييم آداء الموظفين

وعن تفاصيله، لفت الكعبي إلى أنه “سيحول منحة الإجازة إلى مكافأة مرتبطة بتقييم الأداء، حيث بات من الممكن أن تزيد مكافأة الموظف المرتبطة بالتقييم أكثر مما يحصل عليه في الوقت الحالي”، مشيرا إلى أنه سيتضمن تسريع ترقيات الموظفين المتميزين عن طريق تقليل المدد البينه للترقية.