البنتاغون يعلن عن خطة جديدة بهدف تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن خطة تهدف إلى تجنب سقوط قتلى مدنيين في الضربات العسكرية.

وأوضحت الوزارة أنها تعتزم إنشاء مركز، العام المقبل، للمساعدة في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين في العمليات العسكرية في جميع أنحاء العالم من خلال تحسين التعليم والتدريب وزيادة الفحص قبل بدء الضربات.

وقال مسؤول دفاعي كبير إن تطوير مركز التميز الجديد للحماية المدنية والتحسينات الأخرى سيكلف “عشرات الملايين من الدولارات” سنويًا، وستشمل الخطة على نطاق أوسع إضافة حوالي 150 موظفًا.

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وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته بموجب قواعد الإدارة لتقديم تفاصيل الخطة “سيبدأ المركز عملياته مبدئيًا في عام الميزانية 2023 الذي يبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين أول، وسيكون جاهزا بالكامل ويعمل بحلول عام 2025”.

تأتي الخطة التي أمر بها وزير الدفاع لويد أوستن ونشرت يوم الخميس في أعقاب انتقادات واسعة النطاق بشأن غارة جوية أمريكية في كابول في أغسطس/ آب الماضي أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم أطفال، خلال الأيام الفوضوية الأخيرة لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.