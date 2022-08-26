عمدة لندن على تويتر: بلادنا تواجه "كارثة وطنية" بسبب زيادة أسعار الطاقة

وصف عمدة لندن، صادق خان، قرار رفع أسعار الطاقة في بريطانيا، بأنه سيتسبب في أن تواجه البلاد “كارثة وطنية”.

ووفقا لما نشره خان عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن المملكة المتحدة ستواجه “كارثة وطنية” بسبب الزيادة المستمرة في سقف أسعار الطاقة إذا فشلت الحكومة في التصرف بسرعة.

The Mayor of London is calling on Government for an immediate bill freeze as well as the introduction of a Lifeline Tariff to ensure the most vulnerable people receive a certain amount of free energy every day in response to the Ofgem energy #pricecap announcement.@sadiqkhan pic.twitter.com/qPn3XOe5EH — London Live (@LondonLive) August 26, 2022

وكتب يقول: “إعلان الحد الأقصى للسعر اليوم يؤكد ما كان يخشاه الكثير منا منذ فترة طويلة، على الرغم من التحذيرات المتكررة ، فشلت الحكومة باستمرار في التدخل ويجب على الوزراء التحرك الآن لمنع أزمة تكلفة المعيشة هذه من أن تصبح كارثة وطنية”.

ودعا عمدة لندن الحكومة إلى تجميد فوري للفواتير بالإضافة إلى إدخال تعرفة شريان الحياة لضمان حصول الأشخاص الأكثر ضعفاً على قدر معين من الطاقة المجانية كل يوم

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة، “أوفجيم”، عن زيادة بنسبة 80% في سقف أسعار الطاقة، لتصل إلى 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4194 دولارًا) سنويًا اعتبارًا من 1 أكتوبر ، وهو ما يمثل زيادة ثلاثية في أقل من عام.

We knew it was coming but it doesn’t take the sting out of this worrying news. Londoners and people around the country desperately need to know what the Govt’s plan of action is. https://t.co/EWc13l2h7p — Sadiq Khan (@SadiqKhan) August 26, 2022

وارتفعت أسعار الطاقة والكهرباء في أوروبا بسرعة في أعقاب الاتجاه الأمريكي والأوربي لفرض حزم من العقوبات على روسيا، بسبب قيامها بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.