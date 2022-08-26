إثيوبيا تعلن هجوم قوات تيغراي على مواقع عسكرية للجيش في "انتهاك للهدنة"

أكدت الحكومة الإثيوبية، استئناف المعارك في شمال البلاد، بين الجيش وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، متهمة الجبهة بـ”انتهاك الهدنة” التي تم التوصل إليها منذ 5 أشهر.

وقالت وزارة الخارجية إن “الجبهة تجاهلت جميع بدائل السلام التي قدمتها الحكومة، وشنت هجمات على الجبهة الشرقية في بيسوبر وزوبل وتكوليش”، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

وذكر بيان للحكومة أن “متمردي تيغراي تجاهلوا عروض السلام العديدة التي قدمتها الحكومة الإثيوبية، وشنوا هجوما اليوم في الساعة (02:00 بتوقيت غرينيتش)، في منطقة تقع جنوب تيغراي، وانتهكوا الهدنة”.

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وتابع البيان: “تصدت قوات دفاعنا الباسلة وجميع قواتنا الأمنية بطريقة منسقة لهذا الهجوم”، داعية المجتمع الدولي إلى ممارسة “ضغوط شديدة” على سلطات المتمردين في تيغراي.

يأتي ذلك بينما قصف الطيران الإثيوبي، الجمعة، ميكيلي، عاصمة تيغراي، بحسب ما أفادت سلطات الإقليم الواقع في شمال إثيوبيا وعاملون في المجال الإنساني.

وقال الناطق باسم متمرّدي تيغراي كينديا غيبريهيوت، إن “طائرة… ألقت قنابل على منطقة سكنية وروضة أطفال في ميكيلي. وقتل وجرح مدنيون”.