ميدفيديف: نعد قانونا جديدا لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في روسيا

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أنه يجري العمل على مشروع قانون جديد، ينظم شروط دخول وخروج الأجانب وإقامتهم في روسيا.

موسكو – سبوتنيك. وقال ميدفيديف، خلال اجتماع للجنة مجلس الأمن المعنية بتحسين السياسة الحكومية للهجرة، “يجري إعداد مشروع قانون شامل جديد، ينظم شروط دخول وخروج وإقامة الأجانب في بلادنا”.

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وأشار ميدفيديف إلى ضرورة تقييم الحاجة إلى الهياكل المتخصصة في المعدات والأدوات والموارد المادية الأخرى، مع مراعاة المتطلبات الجديدة والوضع الحقيقي؛ والعمل على إجراءات تمويل الإجراءات المقترحة، وتحديد مقدار الأموال المطلوبة.

وأضاف، أن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة تجهيز خدمات الهجرة، “ولكن أيضا بالإشراف على التهديدات الخطيرة الناجمة عن الوضع الحالي”.

وشدد ميدفيديف على أنه، “منذ مراقبة الدخول، أصبحت القواعد المتعلقة بإقامة المهاجرين على أراضي بلادنا جزءًا لا يتجزأ من النظام الأمني على أراضي دولتنا”.