المنفي يغادر إلى تونس لحضور مؤتمر "تيكاد 8"

يغادر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة تونس، لحضور مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “تيكاد 8”.

وقالت بوابة “الوسط” إنه من المقرر أن يسافر المنفي برفقة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش.

وأوضح مصدر بالمجلس الرئاسي الليبي أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيكون في استقبال المنفي، تمهيدا لحضور مؤتمر “تيكاد8” الذي ينعقد يومي 27 و28 أغسطس/ آب الجاري.

ويشهد “تيكاد8” مشاركة 300 شركة يابانية وأفريقية وتونسية وعشرة آلاف مشارك دولي من مشغلي القطاع الخاص في اليابان وأفريقيا، إضافة إلى عشرات الأنشطة الموزاية من ندوات وورشات في المجالات الاقتصادية والمالية والعلمية.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام محلية يابانية بأن اليابان تعتزم تقديم 30 مليار دولار مساعدات للتنمية بأفريقيا خلال مؤتمر “تيكاد 8” بتونس.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيعلن عن المساعدة التي ستتمحور حول تنمية الموارد البشرية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي الإطار ذاته يعتزم كيشيدا إلقاء كلمة عن بعد في المؤتمر نظرا لإصابته بـ”كوفيد-19″، وهو السبب وراء إلغاء قدومه إلى تونس.