البنتاغون يوقع عقدا بقيمة 182 مليون دولار لشراء صواريخ سام النرويجية المتقدمة لأوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أنها وقعت عقدا بقيمة 182 مليون دولار مع شركة المقاولات الدفاعية رايثيون ماساتشوستس لشراء صواريخ سام النرويجية المتقدمة إلى أوكرانيا.

موسكو – سبوتنيك . وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت: “تم توقيع مع شركة المقاولات الدفاعية رايثيون ماساتشوستس عقدًا ثابتًا بقيمة 182295333 دولارًا أمريكيًا لشراء أنظمة الصواريخ الوطنية المتقدمة للدفاع الجوي من طراز ناسامز”.

البنتاغون: تسيلم حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا يستمر لسنوات

تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير، العملية العسكرية الخاصة الهادفة إلى حماية سكان إقليم دونباس، من عدوان القوات الأوكرانية والقوميين المتشددين، والتي انطلقت أيضا بعد تهديدات كييف المباشرة لموسكو.

وحررت القوات الروسية، بمشاركة مقاتلين من سكان دونباس، جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل، وتواصل تقدمها في جمهورية دونيتسك؛ فضلا عن تحرير أجزاء واسعة من مقاطعات خيرسون وزابوروجيه وخاركوف ونيكولاييف.

بالأمس، صرح الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا مستاءة من مساعدة الغرب للمخابرات الأوكرانية على تدريب المخربين.

هذا وكشفت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، الأربعاء، أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى أوكرانيا، بقيمة 2.98 مليار دولار، بمناسبة ذكرى الاستقلال، تتضمن أنظمة دفاع جوي من طراز ناسامز، بالإضافة إلى أنظمة طائرات مسيرة من طراز “فامبير”.

وناسامز هي نظام دفاع جوي- أرضي قصير ومتوسط المدى، يمكنه الدفاع ضد الطائرات بدون طيار والمروحيات وصواريخ كروز والمقاتلات.