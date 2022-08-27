الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا إطلاق سراح المواطن الأمريكي المسجون مارك فوغل

ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، الجمعة، أن وزارة الخارجية طلبت من روسيا إطلاق سراح المواطن الأمريكي مارك فوغل، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 14 عاما لجلب الحشيش إلى البلاد.

واشنطن – سبوتنيك . وقال التقرير، نقلا عن عائلته ومحاميه، إن الخارجية الأمريكية تطلب من روسيا إطلاق سراح فوغل لأسباب إنسانية بسبب حالته الصحية السيئة وعمره.

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وأضاف التقرير إن فوغل، وهو مدرس تاريخ يبلغ من العمر 61 عاما في المدرسة الأنجلو أمريكية في موسكو، ألقي القبض عليه عند عودته إلى روسيا قبل 11 شهرا لحيازته 17 غراما من الحشيش.

وأضاف التقرير أن عائلة فوغل تدعي أن الحشيش أوصى به الطبيب لعلاج آلام العمود الفقري الشديدة.

ولم تعلن وزارة الخارجية بعد احتجاز فوغل ظلما ولم تزود عائلته بتفاصيل حول الطلب الموجه إلى روسيا للإفراج عنه، وفقا للتقرير.