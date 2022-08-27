مصدر: "طالبان" لا تسمح للطالبات بمغادرة كابول للدراسة خارج البلاد

قال مصدر مطلع لـ “سبوتنيك” إن طالبان (منظمة خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الإرهاب) رفضت السماح للطالبات بمغادرة العاصمة الأفغانية للذهاب للدراسة في كازاخستان وقطر.

كابول – سبوتنيك . وقال المصدر يوم الجمعة إن الطلاب والطالبات يخططون لمغادرة كابول، ولكن لم يسمح إلا للطلاب الذكور بالسفر من أفغانستان للدراسة.

طالبان تطلق النار في الهواء لتفريق مظاهرة نسائية في كابول

ووصلت حكومة أفغانية مؤقتة بقيادة طالبان إلى السلطة في سبتمبر 2021، بعد انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وانهيار الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

ومنعت طالبان النساء الأفغانيات من العمل خارج منازلهن، وأدخلت الفصل بين الجنسين في المدارس.

ويسمح للفتيات الآن بتلقي التعليم بعد الصف السادس. بالإضافة إلى ذلك، أجبرت طالبان النساء على تغطية وجوههن أثناء وجودهن في الأماكن العامة ولا يسمح للنساء بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية وزيارة الحدائق في نفس الوقت مع الرجال.