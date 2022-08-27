واردات المكسيك من روسيا ترتفع 20% في النصف الأول من 2022

مكسيكو سيتي- سبوتنيك . وفي يونيو، تجاوز حجم الواردات من روسيا 275 مليون دولار، وهو ثاني أعلى رقم في تاريخ المكسيك.

وفي النصف الأول من عام 2022، بلغ حجم واردات المكسيك من روسيا 1.193 مليار دولار، وفقا لبنك المكسيك، وهو ما يزيد بنسبة 20.85٪ عن رقم العام الماضي (987.6 مليون دولار).