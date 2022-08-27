لافروف: اليوم يجب تكثيف الدبلوماسية وليس تقليصها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن الحوار بين الدبلوماسيين يحتاج إلى تكثيف وليس تقليصه، خاصة اليوم.

وأضاف لافروف في رسالة بالفيديو إلى المشاركين في منتدى الدبلوماسيين الشباب في قازان “اليوم لا ينبغي تقليص الحوار، بل على العكس من ذلك يجب تكثيفه. لقد قيل مرارا وتكرارا إن المشاكل العديدة في عصرنا لا يمكن التغلب عليها بشكل فعال إلا من خلال تضافر الجهود وعلى أساس قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا”.

وأشار وزير الخارجية الروسي على إن “دور الدبلوماسية اليوم يجب أن يزداد”.

وشدد لافروف على أن روسيا لا تزال ملتزمة بشدة بالمبادئ الأساسية للاتصالات الدولية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وقبل كل شيء المساواة في مسألة سيادة الدول، كبيرها وصغيرها.

وتابع لافروف “نحن مؤيدون ثابتون لاحترام التنوع الثقافي والحضاري للشعوب، وحقهم في تقرير مصيرهم”.

لافروف يلتقي المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في موسكو