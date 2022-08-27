‏"سامسونغ" تتعاون مع بيل غيتس لتطوير مرحاض منزلي… ينقي المياه لإعادة استخدامها

أعلنت شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية عن انتهائها من تطوير نموذج أولي لمرحاض منزلي، ‏بالتعاون مع رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، بيل غيتس.‏

وأفادت “سامسونغ” في بيان صحفي الخميس أن الإنجاز مع مؤسسة “بيل ومليندا غيتس” الخيرية يأتي ضمن جزء من تحدي “إعادة صناعة المرحاض”.

والنموذج الأولي للمرحاض مخصص للاستخدام المنزلي، وتقوم مهمته على قتل الكائنات الحية الدقيقة في النفايات البشرية، من خلال المعالجة الحرارية والمعالجة الحيوية.

وتساهم هذه الوسائل في “تحويل النفايات السائلة والمواد الصلبة المنبعثة في جعلها آمنة على البيئة”، لأن ندرة المياه مشكلة في بعض المناطق، ويقوم المرحاض بتنقية المياه بحيث يمكن إعادة استخدامها.

Samsung’s Jay Y. Lee met with Bill Gates earlier this month to share their progress on the “reinvented toilet project” for the Bill & Melinda Gates Foundation. The system can purify and recycle waste water, whereas solid waste is dehydrated and combusted into ashes. pic.twitter.com/zi5PKsQ0Wm — Richard Lai (@richardlai) August 25, 2022

وفي حين أن معظم الناس في البلدان الصناعية لا يفكرون كثيرا في المراحيض، إلا أن حوالي 3.6 مليار شخص لا يمكنهم الوصول إلى هذه المرافق، وفي كل عام، يموت ما يقرب من نصف مليون طفل دون سن الخامسة، نتيجة للإصابة بالإسهال الناجم عن نقص المياه النظيفة والنظافة.

وقالت “سامسونغ” في بيانها إنها تعتزم منح تراخيص بدون حقوق ملكية لبراءات الاختراع المرتبطة بهذه المبادرة إلى البلدان المتخلفة، وذلك من أجل مساعدة البلدان في إدخال هذا المرحاض المتطور إلى منازل المزيد من الناس.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية أنه بمجرد تحسين تصميم المرحاض، ستسعى مع مؤسسة بيل غيتس الخيرية للحصول على شركاء في صناعته، للمساعدة في طرح المنتج في السوق الاستهلاكي.