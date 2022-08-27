الرئيس التونسي: قمة "تيكاد 8" فرصة لبحث أسباب الفقر والبؤس في الدول الأفريقية

وقال كيشيدا، في كلمته عبر الفيديو إنه “سيتم تقديم 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتنمية الأفريقية، مع التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري”، حسبما نقلت وكالة “كيودو” اليابانية.

وشدد على أن “اليابان ستنمو جنبًا إلى جنب مع أفريقيا”.