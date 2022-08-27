محمد علي الحوثي: ما يتم تداوله عن ضربات إسرائيلية في اليمن لا أساس له.. فيديو

نفى عضو عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن.

وحسب تصريحات له لموقع الميادين، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.

عضو المجلس السياسي الأعلى في #اليمن محمد علي الحوثي لـ #الميادين: التسريبات الإعلامية عن ضربات إسرائيلية في اليمن غير صحيحة.@Moh_Alhouthi pic.twitter.com/nsMEFjIq2O — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) August 27, 2022

وقال: “ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة “وحدة الساحات” موقعاً في اليمن، لا أساس له”.