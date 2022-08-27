اخبار العالم

محمد علي الحوثي: ما يتم تداوله عن ضربات إسرائيلية في اليمن لا أساس له.. فيديو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
نفى عضو عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، ما تردد من شن إسرائيل ضربات على بعض المواقع في اليمن.

وحسب تصريحات له لموقع الميادين، نفى الحوثي ما تم تسريبه من بعض المواقع الإسرائيلية، عن شن إسرائيل ضربات على مواقع يمنية.
وقال: “ما نقلته مصادر إسرائيلية بأنّ قوات الاحتلال استهدفت خلال معركة “وحدة الساحات” موقعاً في اليمن، لا أساس له”.
وأكد قائلاً إنّها “تسريبات إعلامية غير صحيحة، إسرائيل لم تضرب في اليمن ولم تتحرك هنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك