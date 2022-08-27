بوتين يوجه بتوفير حراس لكل مدارس دونيتسك ولوغانسك مع بدء العام الدراسي الجديد

وقال النائب الأول لرئيس الإدارة الرئاسية في روسيا الاتحادية سيرغي كيرينكو، إن “الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) أعطى تعليمات منفصلة لوزارة الشؤون الداخلية، والحرس الروسي لضمان سلامة وأمن جميع المدارس في جميع المناطق الخمس”.

“هذا يعني أنه يجب أن يكون لكل مدرسة حارسان مسلحان على الأقل في جميع الأوقات اعتبارا من 1 سبتمبر”.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات مختلفة في هذه المناطق لتزويد المدارس بالحراسة الأمنية المناسبة، وتابع قائلا:

“على أي حال، يجب حل هذه المهمة، وقد تم تخصيص تمويل خاص من ميزانية روسيا الاتحادية لهذا الغرض. نحن نتفهم مدى أهمية السلامة لبدء العملية التعليمية”.

وتأتي الخطوة الروسية بالتزامن استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية سكان دونباس من الاضطهاد، مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد، وبهدف ضمان سلامة الطلبة واستمرار العملية التعلمية في تلك المناطق، وحماية الطلاب والكادر التعليمي من أي اعتداءات محتملة تحاول المجموعات المتطرفة الأوكرانية تنفيذها ضد المدنيين.