بريتني سبيرز تطرح أول أغنية بعد غياب لـ6 سنوات ورفع الوصاية عنها… فيديو

واشتعلت منصات البث الرقمية، أمس الجمعة، بأغنية سبيرز الجديدة “Hold Me Closer”، التي تشهد على عودتها للغناء بعد توقف دام 6 سنوات.

وتتضمن الأغنية 3 أغنيات من أغاني إلتون جون الكلاسيكية، هي “Tiny Dancer” و”The One and Don’t Go” و”Breaking My Heart”، وذلك بتوزيع موسيقي حديث.