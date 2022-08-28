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حدث أمني خطير.. الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في تسبب طائرة مسيرة مجهولة بتغيير مسار رحلة جوية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدث أمني خطير في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، بأن رحلة جوية قادمة من مدينة نيويورك الأمريكية إلى مطار بن غوريون بتل أبيب قامت بتغيير مسارها بسبب وجود طائرة مسيرة مجهولة داخل المطار.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن طائرة “يونايتد” أمريكية قادمة من ولاية نيويورك إلى مطار بن غوريون، قد اضطرت إلى تغيير مسارها صباح يوم السبت، بسبب تحليق طائرة مسيرة في أجواء المدرج الذي كان من المفترض أن تهبط فيه داخل المطار.
ومن جانبها، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية عدم وقوع إصابات في الحادث غير المعتاد، في وقت فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا عاجلا للبحث فيمن قام بتشغيل الطائرة المسيرة المجهولة وتسببها في تأخير هبوط الطائرة الأمريكية في مطار بن غوريون.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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