حدث أمني خطير.. الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا في تسبب طائرة مسيرة مجهولة بتغيير مسار رحلة جوية

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم السبت، عن حدث أمني خطير في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم، بأن رحلة جوية قادمة من مدينة نيويورك الأمريكية إلى مطار بن غوريون بتل أبيب قامت بتغيير مسارها بسبب وجود طائرة مسيرة مجهولة داخل المطار.

אירוע חריג בנתב”ג: מטוס נוסעים שהגיע מניו יורק נאלץ לשנות את נתיב הטיסה דקות לפני הנחיתה בעקבות רחפן שהתקרב אליו. במשטרה פתחו בחקירת האירוע@sharonidan — כאן חדשות (@kann_news) August 27, 2022

وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن طائرة “يونايتد” أمريكية قادمة من ولاية نيويورك إلى مطار بن غوريون، قد اضطرت إلى تغيير مسارها صباح يوم السبت، بسبب تحليق طائرة مسيرة في أجواء المدرج الذي كان من المفترض أن تهبط فيه داخل المطار.