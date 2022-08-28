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يتجاوز ارتفاع برج "إيفل"… الصين تشيد أعلى جسر معدني في العالم… فيديو

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تستعد الصين لافتتاح أعلى جسر معدني مخصص للسكك الحديدية في العالم يتجاوز ارتفاعه ارتفاع برج “إيفل” بـ 29 مترا.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الجسر قريبا بعدما تم استكمال آخر امتداد معدني معلق لـ “جسر تشيناب” خلال الشهر الجاري.
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22 مارس, 11:39 GMT
ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو يرصد الجسر من الجو وعمليات الإنشاء التي تجري به.
ويمر الجسر فوق نهر “تشينات” ويبلغ ارتفاعه فوق قاع النهر 359 مترا، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه أعلى من برج “إيفل” بـ 29 مترا.
ويرجع تاريخ بداية إنشاء الجسر إلى عام 2004، لكنه عملية استكماله تأخرت، حيث يقع في الجزء الهندي من منطقة كشمير ويسهل عملية الانتقال بين ضفتي النهر ويصل طوله إلى ألف و315 مترا.

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موقع سبوتنيك الروسي

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