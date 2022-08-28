يتجاوز ارتفاع برج "إيفل"… الصين تشيد أعلى جسر معدني في العالم… فيديو

تستعد الصين لافتتاح أعلى جسر معدني مخصص للسكك الحديدية في العالم يتجاوز ارتفاعه ارتفاع برج “إيفل” بـ 29 مترا.
ومن المقرر أن يبدأ تشغيل الجسر قريبا بعدما تم استكمال آخر امتداد معدني معلق لـ “جسر تشيناب” خلال الشهر الجاري.
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22 مارس, 11:39 GMT
ونشرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية مقطع فيديو يرصد الجسر من الجو وعمليات الإنشاء التي تجري به.
ويمر الجسر فوق نهر “تشينات” ويبلغ ارتفاعه فوق قاع النهر 359 مترا، بحسب الصحيفة التي أشارت إلى أنه أعلى من برج “إيفل” بـ 29 مترا.
The world’s highest single-arch railway bridge is nearly ready to go into service after construction workers put the last span of the flyover’s deck in place on August 13. pic.twitter.com/rGwDkvistQ
— South China Morning Post (@SCMPNews) August 26, 2022
ويرجع تاريخ بداية إنشاء الجسر إلى عام 2004، لكنه عملية استكماله تأخرت، حيث يقع في الجزء الهندي من منطقة كشمير ويسهل عملية الانتقال بين ضفتي النهر ويصل طوله إلى ألف و315 مترا.
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